İnegöl Şehirlerarası otobüs terminalinde meydana gelen olayda Hastaneye gitmek için bindiği otobüste fenalaşan adam hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde İnegöl Şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Mustafa A., Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesine tedavi olmak için sabah saatlerinde kızıyla terminale gitti. Terminalde otobüse binen adam, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Gören yolcular 112'ye haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale ederek adamı, hastaneye kaldırdılar.

Talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Adamın cansız bedeni Savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.