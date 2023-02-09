Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası İnegöl, tüm imkanlarıyla deprem bölgesinin yaralarını sarmak için harekete geçti. Bir yandan buradan yüzlerce tır yardım toplanırken, bir yandan da arama kurtarma ekipleri, gönüllü ekipler ve yardım tırları bölgeye sevk edildi. Belediye Başkanı Alper Taban da Kahramanmaraş’ta deprem bölgesinde bulunuyor.

Türkiye, Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Yüzyılın felaketi olarak gösterilen deprem sonrası tüm yurtta adeta seferberlik ilan edilirken, İnegöl’de de depremin hemen ardından harekete geçildi. Bir yandan arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, bir yandan da İnegöl Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyası ile depremzedelerin yaralarını sarmak için insani yardım tırları bölgeye gönderilmeye başladı.

İNEGÖLLÜ ARAMA KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEDE

Depremin hemen ardından, birkaç saat içerisinde İnegöl’den arama kurtarma ekipleri yola çıktı. Olumsuz hava şartlarının da etkisiyle deprem bölgesinde güçlükle ulaşan ekipler, zaman kaybetmeden farklı şehirlerde enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına dahil oldu. AFAD koordinasyonunda bölgede halen arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplerden zaman zaman güzel haberler de geliyor. Onlarca kişiyi enkaz altından sağ şekilde kurtarmayı başaran arama kurtarma ekipleri, canla başla soğuk havaya aldırış etmeden mücadele veriyor. İnegöl’den; İNDAK, İHH ve farklı kuruluşlar ile gönüllü vatandaşlardan oluşan 100’ü aşkın arama kurtarma gönüllüsü bölgede yer alıyor.

İNEGÖL HALKI YARDIMLARIYLA DEPREMZEDELERİN YARALARINI SARMAYA ÇALIŞIYOR

Bir yandan arama çalışmaları sürerken, İnegöl halkı can siperhane şekilde buradan deprem bölgelerine yardım ulaştırmaya devam ediyor. İlk günden bu yana 200 tırı aşkın yardım aracı İnegöl’den bölgeye sevk edildi. Halen daha yardımlar gelmeye devam ediyor. İnegöl’de yardım tırları Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan Belediye Spor Salonu ile Yunus Emre Spor Kompleksinde toplanıyor. Günlük duruma göre ihtiyaçların değişme durumu da göz önünde bulundurularak, Belediye Başkanı Alper Taban her akşam güncel ihtiyaç listesini sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

YÜZLERCE TIR VE İŞ MAKİNESİ İLE YEMEK TIRI DEPREM BÖLGESİNDE

İnegöl’den giden yüzlerce yardım tırı ve iş makinesi bölge halkına umut olurken, İnegöl Belediyesi Yemek Tırı da Pazartesi günü yola çıktı. Salı günü itibariyle Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde yemek dağıtımına başlayan tırda, günlük 11 bin kişiye yemek veriliyor.

BAŞKAN TABAN DEPREM BÖLGESİNDE

Öte yandan, deprem sonrası İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş AK Parti Genel Merkezi tarafından Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde görevlendirildi. Çarşamba sabahı bölgeye ulaşan Başkan Taban ile İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, buradaki çalışmalarda koordinasyon noktasında bölgenin yöneticilerine destek veriyor.