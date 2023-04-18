Van İli ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan genel kurul toplantısı yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimde Başkanlığa Şakir Çelik seçildi.

Yeni kurulan Van İli ve İlçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, olağan genel kurul toplantısı Sinanbey Mahallesi Murat Caddesi numara 39/A’da bulunan dernek lokalinde yapıldı.

Dernek üyelerinin yoğun katılım gösterdiği genel kurulda faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından seçime gidildi. Tek listeyle gidilen seçimde Şakir Çelik başkanlığa seçildi.

FAHRETTİN ENİŞ