İnegöllü işadamı Metin Ungan’ın oğlu Cihat Ungan ile Nusri Yaprak’ın kızı Tuğba Yaprak’ın düğün töreni İnegöl ve Bursa siyasetini bir araya getirdi. Alana zor sığan çiftin nikahını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kıyarken, genç çiftin evlilik cüzdanlarını İnegöl Kaymakamı Eren Arslan takdim etti.

Lider Balo salonunda binlerce kişinin katılımı ile gerçekleştirilen Cihat-Tuğba çiftinin evlilik düğünleri son yıllarda gerçekleşen en kalabalık düğünler arasında yer aldı.

Kafkas halk dansları ekiplerinin gösterileri ile renklenen düğünde tanınan isimler nikah şahitleri olarak sahneye davet edildi. Aralarında İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, siyasetçi, bürokrat, dernek, oda ve spor kulübü başkanlarının yer aldığı şahitler, alana sığmayınca tören ayakta yapıldı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın tebriklerini sunmasının ardından kıyılan nikah sonrası İnegöl Kaymakamı Eren Arslan genç çifte mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanlarını takdim etti.