

Ak Parti Bursa Milletvekili Av. Vildan Yılmaz Gürel, İnegöl Vergi Dairesine 5 yeni uzman takviyesi yaptıklarını müjdeledi. Yıl içerisinde yapılan atama sayısı 26'ya ulaştı.

Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel'in girişimleri ile 2022 yılının Mayıs ayında 6 kişilik kariyer meslek gelir uzman yardımcısı atanmıştı. İnegöl Vergi Dairesi’nin işlem yoğunluğu nedeni ile yine Vekil Yılmaz Gürel’in girişimleri sonucunda Aralık Ayı itibari ile 15 atama daha gerçekleştirildi. Bu süreçte toplam 21 atama gerçekleştirilmiş oldu. Vekil Yılmaz Gürel’in talebi ile İnegöl’e 5 kadro daha açıldı.

SON BİR YILDA EN ÇOK GELİR UZMAN YARDIMCISI ATANAN İLÇE İNEGÖL

Aralık Ayı içerisinde yapılan 15 atamanın ardından Hazine ve Maliye Bakanı Sn. Nureddin Nebati ile yaptığı görüşmede İnegöl’e yapılan atamanın İnegöl ekonomisinin büyümesine yetişmeyeceğini belirten Vekil Yılmaz Gürel, İnegöl’lü mükellefler için yeni kadro talebinde bulunmuştu. Vekil Vildan Yılmaz Gürel’in bu talebi neticesinde bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 2023 yılı Şubat Ayında gerçekleştirilecek sınav ilanında İnegöl için 5 kadro daha kazandırıldığı görüldü. Ülkemiz genelinde son bir yılda gelir uzman yardımcısı atanan ilçe İnegöl oldu.

GENÇLEŞEN İNEGÖL VERGİ DAİRESİ

Türkiye, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına bağlı vergi daireleri başkanlıklarında çalışan A kadro kariyer meslek uzmanları, asli görev yerleri vergi daireleri olmaktadır. Kamu hiyerarşisi içinde liyakatli ve üst düzey bir meslek. Gerçekleşen atamalar ile İnegöl Vergi Dairesi’nin kadroları gençleşmiş oldu.

VEKİL YILMAZ GÜREL “İLÇELER BAZINDA EN ÇOK ALIM İNEGÖL’E”

İnegöl’ün ekonomik büyümesine dikkat çeken Vekil Vildan Yılmaz Gürel, “Her zaman söylediğim gibi, İnegöl kabuğuna sığmıyor, büyüyor ve gelişiyor. Bu büyüme karşısında kamu hizmetlerinde yeni ihtiyaçlarımız ortaya çıkıyor. Buna istinaden yeni açılan kadrolarımız ile 26 kadromuzu Vergi Dairemiz nezdinde İnegöl’e kazandırdık. İlçeler bazında en çok alım İnegöl’ yapılmış oldu. Bu yıl içerisinde Mayıs ve bu ay göreve başlayan Gelir Uzman Yardımcılarımıza kariyerlerinde başarılar diliyorum. İnegöl Vergi Dairemiz en hızlı iş hacmi artış gösteren Vergi Dairelerimizden biri, bu hacim İnegöl’de bulunan mükelleflerin müteşebbis ruhundan kaynaklanıyor. Esasen yarattıkları katma değer için İnegöl’lü esnaf, tacir ve sanayicimizi kutlamak gerekir. 2023 Şubat’ta gerçekleştirilecek sınav sonrası atamasını gerçekleştireceğimiz 5 uzman yardımcımıza şimdiden hayırlı olsun dileklerimi iletmek isterim.”