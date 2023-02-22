Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta görevlendirilen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, planlama ve koordinasyon çalışmalarına destek veriyor. Deprem bölgesinde yaralar, devletin ve milletin destekleri ile el birliğiyle sarılıyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası 11 ilde büyük yıkım yaşandı. Depremin ardından İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, AK Parti Genel Merkezi tarafından Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde görevlendirildi. Deprem bölgesinde bulunan Başkan Taban, İnegöl Belediyesi personelleri ile birlikte bölgede yaraların sarılması adına çalışmalar yapıyor.

BAŞKAN TABAN DEPREM BÖLGESİNDE

Başkan Taban ile Mustafa Durmuş, Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde; bölgede devam eden çalışmaları koordine etmek ve burada şehrin Belediye Başkanı ile Kaymakamına destek vermekle görevli. Özellikle arama kurtarma çalışmaları, enkazların kaldırılması, yardımların koordinasyonu ve dağıtımı noktasında çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal Başkanlığında bölgedeki tüm Belediye Başkanları ile bir istişare toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Taban, bu toplantıyı “Planlama ve koordinasyonun çalışmalarımız devam ediyor” sözleriyle sosyal medya hesaplarından paylaştı.

YARALAR SARILIYOR

Öte yandan, arama kurtarma ekipleri geri dönse de bölgede çok sayıda İnegöl Belediyesi personeli çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle her gün 11 bin kişiye sıcak yemek çıkaran Yemek Tırı, Onikişubat ilçesinde kışın soğuk günlerinde bölge halkına büyük destek veriyor.