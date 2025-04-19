Dernek binasında yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla bir basın toplantısı düzenleyen Başkan Nida Menteş, "Değerli basın mensupları, kıymetli İnegöllüler

Hepinizi en içten saygılarımla selamlıyorum.

İnegöl Yardım Derneği olarak, bugün sizlerle bir araya gelmemizin iki önemli amacı var: Hem sizlerle tanışmak hem de 2025 Kurban Çalışmalarımızı paylaşmak.

Malumunuz, İnegöl Yardım Derneği, İnegöl’deki 25 işadamının bir araya gelmesiyle kısa bir süre önce kuruldu. Kuruluşumuzdan bu yana gerçekleştirdiğimiz faaliyetler şunlardır:

565 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğumuza kışlık kıyafet yardımı,

400 aileye dörder kilo sucuk dağıtımı,

Ramazan öncesi 400 aileye üçer kilo et ve 3.000 TL değerinde market fişi desteği,

Kaymakamlığımız iş birliğiyle, 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü’nde şehit, gazi ve yetim ailelerimizle iftar programı,

Ramazan Bayramı’nda İnegöl’deki 1.000 çocuğumuza bayramlık kıyafet hediye etmek.

Nasip olursa, bu Kurban Bayramı’nda da:

500 yetim çocuğumuza bayramlık kıyafet dağıtacağız.

Kurban Bayramı’nın birinci günü, ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarında et olması için Arefe günü 500 aileye et yardımı yapacağız.

100 aileye canlı kurban bağışı vererek, yetimlerin ve ihtiyaç sahiplerinin kurban kesme hazzını yaşamalarını sağlayacağız.

İnegöl’de yaşayan 1.000 mevsimlik işçi ailesini de unutmadığımızı özellikle belirtmek isteriz.

Ayrıca, İnegöl halkının kurban bağışlarının kesim ve dağıtım sürecine şahitlik etmesi için 3 hayırsever gönüllümüzü Afrika’ya göndereceğiz.

2025 Yılı Kurban Fiyatlarımız:

Afrika: 4.000 TL

Gazze: 7.500 TL

İnegöl: 14.000 TL

Bağışçılarımızın güvenini sağlamak adına: acaba kurbanım kesildi mi kesilmedi mi; endişelerini ortan kaldırmak için, tüm kurban kesimleri kamera kaydı altında gerçekleştirilecek ve videolar bağışçılarımıza iletilecektir. Et bağışı yapacaklar için derneğimiz, bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günü 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacaktır. Kurulduğumuz günden bu yana bize destek olan İnegöl halkına şükranlarımızı sunuyoruz ve Kurban kampanyamıza katkılarınızı bekliyoruz. Katılımınız ve desteğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim." dedi.