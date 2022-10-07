Her yıl ciddi oranda nüfus artışıyla hızlı bir büyüme ivmesinde olan İnegöl, aynı zamanda İnegöl Belediyesi’nin yatırımlarıyla da büyümeye devam ediyor. Alanyurt’ta yeni yerleşim alanlarının yükseldiği bölgede 5 ayrı parçadan oluşan toplam 8300 m2’lik Çok Amaçlı Saha, Otopark, Çocuk Oyun ve Fitness Alanı ile Koruluk Alanın yer aldığı sosyal donatı alanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

İnegöl Belediyesi, hızla gelişen ve büyüyen şehri hizmetleri ve yeni tesisleriyle geleceğe taşıyor. Bir yandan altyapı çalışmaları sürerken bir yandan da yeni yeni sosyal donatı alanları ve yaşam alanları oluşturulmaya devam ediyor. Bu kapsamda İnegöl’ün yeni yerleşim bölgelerinden biri olan Yeni Mahalle Yeni Hayat Sokak üzerinde pek çok özelliği içerisinde barındıran Semt Sahası yapımı tamamlandı. 5 ayrı alan üzerinde; Çok Amaçlı Saha, Otopark, Çocuk Oyun ve Fitness Alanı ile Koruluk Alanın yer aldığı sosyal donatı alanı, 7’den 77’ye her yaştan bireye hizmet veren bir yaşam alanı oldu. Toplam 8300 m2 üzerinde 5 ayrı parçadan oluşan alanda; 4100 m2 Yeşil Alan, 1350 m2 Otopark Alanı (90 Araçlık), 540 m2’lik Çok Amaçlı Saha, 300 m2 Çocuk Oyun Alanı, 100 m2 Fitness Alanı, 1910 m2 Sert Zemin Tretuvar ve Oturma Alanı ile 110 m2 Yürüyüş Parkuru yer alıyor.

BU GÜZEL ALAN İÇİN MAHALLEMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yeni Mahallenin yeni yaşam alanı olarak ifade edilen tesis, Perşembe günü düzenlenen coşkulu törenle hizmete girdi. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği programa; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ve siyasi parti temsilcileri ile muhtarlar katıldı. Töreninin açılışında konuşan Yeni Mahalle Muhtarı Balabey Gürler, “Mahallemizde yapılan bu tesisin açılış törenine katılımınız ve katkılarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Biz muhtarların vatandaşlarımızın bizlerden talebi üzerine Belediyelerimizden talepleri oluyor. Bu saha gibi talepler. Bu güzel alan için Belediye Başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Mahallemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

İNEGÖL HIZLI BÜYÜYEN BİR ŞEHİR

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise “Burada söylenecek çok söz var belki ama biz çok laf yerine çok hizmet diyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımıza da her zaman yanımızda olduğu, taleplerimize cevap verdiği için teşekkür ediyorum. Tabi İnegöl’ümüz hızlı büyüyor. Böyle bir gerçeğimiz var. Her yıl 6-7 bin dolayında yeni insan bu şehre geliyor. Dolayısıyla onlara konut, beraberinde altyapı, üstyapı, ulaşım, parklar, yeşil alanlar, sağlık alanları gibi pek çok hizmeti sağlamak gerekiyor. Bunlar hiçbir zaman bizim mazeretimiz değil. Bizler daha fazla çalışacağız, daha fazla koşturacağız” dedi.

YENİ TESİSİ MAHALLE SAKİNLERİMİZE EMANET EDİYORUZ

Açılışı yapılan tesis hakkında da bilgiler veren Başkan Taban, “Burada sizlerden gelen talepler noktasında bir dizi düzenlemeler yaptık. Parça parça alanlar var burada. 5 ayrı noktada 8300 m2 alan üzerinde projemizi hazırladık. Bunun 4100 m2’si yeşil alan, 1350 m2’si 90 araçlık otopark, 540 m2’si çok amaçlı saha, 300 m2’si çocuk oyun alanı, 100 m2 fitness alanı ve sert zemin uygulamaları ve yürüyüş yollarıyla güzel bir alanı hayata geçirmiş olduk. Bazen yapmak kolay, korumak ve kollamak daha kıymetli diyoruz. Bu güzel eseri mahallemize kazandırdık bundan sonra da mahalle sakinlerimize emanet ediyoruz. En güzel şekilde buradan istifade edecektir vatandaşlarımız. Yeni Mahalle Yeni Hayat Sokakta açtığımız bu tesisin hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

İNEGÖL’ÜN ALTYAPISINA 44 MİLYON EURO YATIRIM

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da İnegöl’ün altyapı yatırımları hakkında bilgiler verdi. Başkan Aktaş, “Önümüzdeki ay İnegöl’ün 2. Etap altyapı ihalesi ve Yeni İnegöl bölgesinin komple su hatları ihalesi yapılacak. 44 milyon Euro, Türk parasıyla 800 milyon TL altyapıya harcanacak. Bu şehrin standardını daha da yükseltebilir miyiz bunun hesabıyla, kitabıyla hareket ediyoruz. İnegöl hızla büyüyen, merkezden sonraki en büyük ilçemiz. Şu an güncel nüfusumuz 287 bin. Her sene de üzerine 7-8 bin koyarak büyüyor. Dolayısıyla hem İlçe Belediye Başkanımız hem bizler hem tüm ekip arkadaşlarımız ilçe teşkilatımız ve diğer devlet kurumlarının gayret ve destekleriyle eğitimden sağlığa neler yapabiliriz ona koşturuyoruz” açıklamalarında bulundu.

SOKAKLARI ALTINDAN DÖŞESEK KIYMETİ YOK

Konuşmasında ailelere de çağrıda bulunan Başkan Aktaş, “Sizlerden istirhamım, çocuklarınızı lütfen verdiğiniz parayla, kıyafetlerle, sağladığınız imkanlarla değil sevgiyle, ilgiyle büyütün. Biz bu sokakları altından döşesek kıymetli yok. Bursa’da bugün 600 küsür şantiye var. Ama sizin ilginiz ve alakanız çok kıymetli. O zaman bizim geleceğimiz daha parlak olacak. Alper Başkanımıza teşekkür ediyorum. Çok büyük bir heyecanla gayret ediyorlar. İş birliği içerisinde çalışıyorlar. Emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi bozmasın. Açılışı yapılan bu tesis mahallemize ve İnegöl’ümüze hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından çocuklarla birlikte yapılan kurdele kesimi ile semt sahasının açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası ikramlar yapılırken, protokol üyeleri park içerisinde incelemelerde bulundu.