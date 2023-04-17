Bursa-Ankara Karayolu üzerinde meydana gelen kazada 2 otomobil çarpıştı; 3 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara Karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü G. E. yönetimindeki 34 DNL 125 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan sürücü A.K. yönetimindeki 06 CCY 312 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu sürücüler ile 34 DNL 125 plakalı araçtaki yolcu G.K. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulanslarla Bursa'da ki devlet hastanelere kaldırıldılar.

Jandarma Komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MURAT ERDOĞAN