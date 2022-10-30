Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada kamyona çarpan otomobil takla atarak ters durdu: 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza 10.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Kestel ilçesinin Turanköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Bursa’dan İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Yusuf A.(21) yönetimindeki 16 Y 9495 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan sürücü Fatih K.(40) yönetimindeki 16 AYM 052 plakalı kamyona yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araç takla atarak yol kenarındaki yağmur suyu kanalına düştü. Ters duran araçtaki sürücü ve araçtaki arkadaşları Bahadır Y.(22), Enes K.(20) ve Batuhan K.(21) yaralandı. Yaralılar yoldan geçen sürücüler tarafından kurtarıldılar. 4 yaralı da olay yerine sevk edilen Ambulanslarla Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralılardan Batuhan K.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.