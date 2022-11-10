Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mevkiinde meydana gelen kazada kontrolden hafif ticari araç şarampole yuvarlanarak cayır cayır yandı. Sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza 23.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri Ümitalan mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Bursa’dan İnegöl'e seyir halinde Mehmet Yaşar(40) yönetimindeki 16 Y 9426 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazanın hemen ardından aracın motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Araçta mahsur kalan sürücü, yoldan geçen sürücüler tarafından kurtarıldı. O sırada araç alev alev yanmaya başladı. Sürücü, kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, alev topuna dönen araçtaki yangını olay yerine sevk edilen İtfaiye ekipleri söndürdü. Yangın ve kaza sonucu araç demir yığınına döndü.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.