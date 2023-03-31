Bursa-Ankara karayolu Ümitalan mevkiinde meydana gelen kazada sürücüsünün kontrolünden çıkan kurtarıcı kamyoneti, yol kenarındaki meyve tezgahına daldı; 1'i ağır 2 kişi yaralandı.



Kaza Bursa-Ankara karayolu Ümitalan mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Eskişehir'e seyir halinde olan sürücü Selçuk Ç.(33) yönetimindeki 26 AGB 581 plakalı kurtarıcı kamyoneti, Ümitalan rampasında sürücünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan kamyonet, yol kenarındaki meyve tezgahına daldı. Kaza sonucu sürücü ve yanındaki Oğuzhan K.(27) yaralandı. Olay yerine 112, polis ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü İnegöl Devlet Hastanesine, yolcu ise Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.