Akhisar mahallesinde bir evde meydana gelen olayda 1 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu.

Olay sabah saatlerinde Akhisar mahallesinde bir evde meydana geldi. Annes, 1 ay önce dünyaya gelen kız bebeğini emzirip beşiğine yatırdı. Sabah uyandıklarında bebeğin hareketsiz yattığını gören aile, apar topar özel araçla İnegöl de ki özel bir hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek, hayata döndürülemedi. Bebeğin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.