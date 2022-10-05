Yeni Mahallede meydana gelen olayda annesinin emzirip beşiğine yatırdığı 8 aylık Hayreddin, genzine kaçan süt nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu götürüldüğü Devlet Hastanesinde doktorun müdahalesi sonucu hayata döndü.

Olay saat 14.00 sıralarında Yeni Mahalle Alanyurt caddesinde bulunan evde meydana geldi. Suriye uyruklu Vaad ve Hattab Elhumeydi çiftinin 8 ay önce dünyaya gelen Hayreddin, emzirildikten sonra annesi tarafından beşiğine yatırıldı. 1 sat sonra bebeğini kontrol etmeye gelen anne, bebeğinin burnunda kan geldiğini ve hakaretsiz yattığını fark ederek yardım istedi.

HASTANEYE ÖLÜ GETİRİLDİ

Özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilen bebeğin genzine anne sütünün kaçması sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Acil Serviste görevli doktorlar, bebeği hayata döndürmek için zamanla yarıştılar. 1 saat süren Kalp masajı ve yapılan tüm müdahaleler sonucunda bebeğin, kalbi çalışmaya başladı. Hayata dönen bebek, solunum cihazına bağlanarak Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.