İnegöl Belediyesi’nin ihtiyaç sahiplerine uzanan yardım eli Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2022 yılında da yaraları sardı. Eğitimden gıdaya, ısınmadan medikal ihtiyaçlara, sıcak yemek yardımlarından tadilatlara kadar 12 ayrı kalemde binlerce vatandaşa yardım ulaştıran Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 2022 yılında toplam 7 milyon 536 bin TL yardımda bulundu.

Bir yandan İnegöl’ün geleceğini imar eden projeler üretirken bir yandan da şehirde yaşayan vatandaşlara uzattığı yardım eliyle gönülleri inşa eden İnegöl Belediyesi, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü çalışmalarıyla 2022 yılında binlerce vatandaşın derdine derman oldu. İyilik insanlık sanatıdır düsturuyla hareket eden ve “Veren elin erdemiyle alan elin duasının buluştuğu yer” sloganıyla yıllardır kimsesizlerin kimi olan Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 1 yılda 12 ayrı kalemde toplam 7 milyon 536 bin TL yardım dağıttı.

1 YILDA 7 MİLYON 536 BİN TL’LİK YARDIM

Belediye Başkanı Alper Taban, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 2022 yılı çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Taban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün 2022 yılı bütçesi 6 milyon 011 bin TL, Umuteli Derneğimizin bütçesi ise 1 milyon 525 bin TL olarak neticelendi. Toplamda 2022 yılında 7 milyon 536 bin TL yardım çalışmasını gerçekleştirmiş olduk. Bu yardımlar ekiplerimizin yoğun çalışmaları neticesinde yapılan inceleme ve tahkikatlar sonucunda yapılmakta.”

EN FAZLA DESTEK EĞİTİME

“Yardımların bazılarına değinmek gerekirse; örneğin eğitim yardımları bizim öncelikli ve önem verdiğimiz yardımlar. 2022 yılında ortaöğretim öğrencilerimize; 1412 öğrenciye 200’er TL kırtasiye çeki ile destekte bulunduk. Ayrıca 1520 üniversite öğrencimize eğitim yardımı yaptık. Ocak ayında 500 öğrenciye 700’er TL, Kasım ayında ise 1020 öğrenciye 1000’er TL olmak üzere bu alanda ad toplam 1 milyon 370 bin TL desteğimiz oldu. Toplamda 1 yılda 1 milyon 652 bin 400 TL eğitim yardımı gerçekleştirmiş olduk. 12 kalem yardımı baz aldığımızda, en büyük desteğin eğitime verildiğini de ifade etmek istiyorum”

1839 İHTİYAÇ SAHİBİNE YARDIM ELİ UZATILDI

“Yardımlar; gıda, ısınma, sıcak yemek, tadilat ve tamirat işleri ile medikal ürünler gibi ana kalemlerin yanı sıra farklı kalemlerde olmak üzer toplamda 12 alanda yapılıyor. 2022 yılında Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüze toplam 2704 başvuru geldi. Bu başvurulardan 1839 tanesi kabul edilip yardımları gerçekleşti. 486 başvuru uygun görülmezken, 379 başvuru için de ön görüşme yapıldı süreç devam ediyor. 2022 yılında Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün ana kalemlerde yardımlarına baktığımızda; gıda yardımı 1 milyon 633 bin 200 TL, ısınma yardımları Ocak ayında 600 TL ve Kasım ayında 1500 TL olmak üzere 833 aileye toplamda 1 milyon 049 bin 700 TL, sıcak yemek yardımları yıl içinde 59 kişiye 32 bin 317 öğün yemek olarak toplam 640 bin 140 TL maliyetle gerçekleşti. Tadilat ve tamirat işlemleri yardımları noktasında da 379 bin 354 TL yardımda bulunuldu. Medikal ürünlerle ilgili yapılan yardımlarda ise 264 bin 124 TL yardım gerçekleştirildi.”

“Rutin yardım ve desteklerimizin yanında 2022 yılında hayırsever vatandaşlarımızın destekleriyle 174 aileye Yetim Çocuklar için yardımda bulunduk. Sevgi Eli Yetim Çocuk Projesi kapsamında 60 çocuğa karne hediyesi olarak; 25 tablet, 18 akıllı saat ve 17 bisiklet hediye ettik. Eşya yardımları kapsamında 156 aileye 608 adet eşya yardımı yapıldı. Muhtaç asker aile yardımları kapsamında askerin aileye bakmakla mükellef olduğu, hane sahibinin çalışma gücünün bulunmadığı 15 aileye 48 bin 975 TL yardım yapıldı. Düğün yardımları kapsamında; 3 aileye gelinlik, damatlık ve mobilya desteği verildi. İdlib’te 1000 yetim çocuk için iftar düzenlendi. Tamamı hayırseverler ve Umuteli dernek yönetimi tarafından karşılanan AFAD koordineli Pakistan’a destek kampanyası düzenlendi. Bu kampanyada 1000 gıda kolisi gönderildi. Bu yardımlarla Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzün ilçe ve ülke sınırlarını da aşarak yardım elini tüm Müslüman coğrafyaya ulaştırdığını görüyoruz.”