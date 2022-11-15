İnegöl’de iddiaya göre geçtiğimiz yıl İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde çalışan bir memur, tablet ve bilgisayar ihalesinden kısa sürede kar vaadiyle birçok kişiyi dolandırdı. Dolandırılan mağdurlar İnegöl Adliyesi önünde toplanarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Adliye önünde mağdurlar adına açıklamalarda bulunan avukat Mustafa Çetin şu ifadeleri kullandı;

İHALE VAADİYLE DOLANDIRDI

“Bursa İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde Ar-Ge sorumlusu olarak çalışan ve Halen Bartın İl MEB Ar-Ge sorumlusu olarak çalışmakta olan T.T. onlarca kişiyi dolandırmıştır. Şüpheli, dolandırdığı kişilere, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına düzenlenen bilgisayar ve tablet ihalesi olduğunu, çok kısa bir sürede kâr elde edeceklerini söyleyerek mağdurları kandırmıştır. Şüpheli, ihaleye katılım sağlama vadiyle belirli aralıklarla banka aracılığıyla ve elden yüklü miktarlarda paralar istemiştir.”

HAYATINI KAYBETTİ

“Mağdur R.E.'yi yaklaşık 2 milyon TL dolandırmışlardır. Bu olayların etkisiyle 2021 Mart ayında rahatsızlanan R.E. maddi manevi tüm birikimlerinin bir hiç uğruna heba olmasını kaldıramamış ve Ocak 2022 yılında kalp krizi geçirerek vefat etmiştir.”

10 MİLYON TL’LİK VURGUN

“Şüpheli T.T. kamu kurumunu araç olarak kullanmak suretiyle birçok vatandaşı "ihalelerden kâr alacağız" vaadi ile dolandırmıştır. Benzer yollarla birçok kişiyi dolandıran şüphelinin tespit ettiğimiz dolandırma miktarı yaklaşık 10 milyon TL'yi bulmuştur. Şüpheli, hileli davranışlarla insanların iradelerini fesada uğratmak ve güveni kötüye kullanmak suretiyle insanları dolandırmıştır. Mağdurların uğradıkları zarar, maddi kayıplar ile sınırlı kalmamış, mağdurlar ruhi ve fiziki dengelerini de şiddetle sarsan büyük manevi kayıplara uğramışlardır.”

YURT DIŞINA KAÇARKEN YAKALANDI

“Şüpheli T.T. hakkında İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu kurum ve kuruluşlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli T.T. yurt dışına kaçtığı sırada yakalanmıştır. Soruşturma halen devam etmektedir. Yine mağdur beyanlarına göre şikâyetçi olmayan pek çok kişi bulunmaktadır. Bu şahsın mağdur edip dolandırdığı kişileri İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığına şikâyette bulunmaya davet ediyoruz. Son olarak yüce yargımızdan şüpheliler hakkında en kısa sürede, en ağır cezayı vermesini temenni ediyoruz.”