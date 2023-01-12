İnegöl Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün 2022 yılı çalışmalarını değerlendiren Belediye Başkanı Alper Taban, hedeflerinin “Temiz Şehir İnegöl” unvanına erişmek olduğunu söyledi. Başkan Taban, “Hedefimiz; aslolan kirletmemektir anlayışını tüm ilçe halkımıza benimseterek, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak” dedi.

Temiz şehir, marka kent İnegöl olgusuna ulaşabilmek adına 7/24 düsturuyla çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, ortaya koyduğu çalışmalar ile çevre dostu bir belediyecilik anlayışı sergiliyor. Temizlik hususunda pek çok farkındalık çalışması ve yeni yeni uygulamalar hayata geçirilirken, özellikle bu noktada ilçe halkının bilinçlenmesi adına farkındalık ve eğitim faaliyetleri de aralıksız sürüyor.

ASLOLAN KİRLETMEMEK

En temiz şehir İnegöl hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen Belediye Başkanı Alper Taban, bu alanda önemli çalışmalara imza atan Temizlik İşleri Müdürlüğünün 2022 yılı faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Taban, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz ortaya koyduğu çalışmalarıyla 2022 yılını verimli ve etkin bir şekilde geçirdi. Temiz şehir, marka kent İnegöl hedefine ulaşmak adına tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Burada amacımız ‘aslolan kirletmemektir’ anlayışını tüm ilçe halkımıza benimseterek, gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakmak. Bu düsturla bir yandan rutin temizlik hizmetlerini sürdürürken bir yandan da eğitimler ve farkındalık çalışmalarıyla hedefe yürüyoruz” dedi.

100 BİN TON EVSEL ATIK, 6250 TON GERİ DÖNÜŞÜM TOPLANDI

Temizlik hizmetlerinin 203 ve geri dönüşüm hizmetlerinin ise 26 olmak üzere toplam 229 personel ile İnegöl’de temizlik çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Taban, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüz; genel sokak temizliği, evsel atık bertarafı, yıkama çalışmaları, park temizlikleri, ambalaj atığı toplanması, bitkisel atık yağ toplanması, mavi kapak toplanması, atık giysi toplanması, elektronik atık toplanması, atık pil toplanması gibi çalışmalarını ücretsiz olarak sürdürüyor. Bunun yanı sıra; moloz alımları, ahşap vb. atıkların alımları ile tehlikesiz endüstriyel atıkların toplanması hususunda da belli bir ücret mukabilinde çalışma yapılıyor. 2022 yılına baktığımızda ekiplerimiz; yaklaşık 100 bin ton evsel atık topladılar. Yine 6250 ton geri dönüşüm, 1453 ton endüstriyel atık, 2350 kilo atık yağ ve 788 kilo atık pil topladı” açıklamalarında bulundu.

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 YILDA NELER YAPTI?

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün rutin çalışmalarının yanı sıra yıl içerisinde farkındalık ve eğitim anlamında da bir dizi organizasyonu ortaya koyduğunu ve yeni bir idari binanın müdürlüğe kazandırıldığını da hatırlatan Başkan Taban, “Öncelikle temizlik hizmetlerinde başlattığımız değişim ve dönüşüm kapsamında tüm organizasyonun tek merkezden yönetileceği yeni Temizlik İşleri İdari Binamızı 2022 yılında hizmete açtık. Aynı şekilde farkındalık ve eğitim çalışmalarına hız verdik. Öğrencilere yönelik suyun bilinçli tüketimi semineri düzenlendi. Ramazan ayı öncesi 112 camide temizlik çalışması yapıldı. İnegöl Belediyesi olarak iklim ve enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini imzaladık. Temizlik farkındalık etkinlikleri yapıldı. Çocuk parklarında yaz öncesi Nisan ayı itibariyle kapsamlı temizlik çalışması yapıldı. Kurban Bayramı’nda 120 ton kurban atığı çevre kirliliği oluşturmadan toplanarak bertaraf edildi. Çevre şenliği düzenlendi. Uygulamalı geri dönüşüm eğitimleri verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile temizlik konusunda; eğitimler, farkındalık etkinlikleri ve ortak çalışmalar yapılması adına protokol imzalandı. Dünya Engelliler Gününde toplanan mavi kapaklarla 5 engelli öğrenciye engelli aracı hediye edildi” diye konuştu.