Bursa Orman Bölge Müdürlüğü İnegöl Orman İşletme Müdürlüğünce 2023 yılı 21 Mart Ormancılık Günü ve Orman Haftasında, ülkemizde meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşların anısına fidan dikimi yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü, asrın afeti olarak kabul edilen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları saygıyla anmak, ebediyete intikal edenleri unutmamak adına ülkemizin her köşesinde fidan dikimleriyle hatıralarının yaşatılması kararı aldı. Genel Müdürlüğün almış olduğu karar doğrultusunda, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü, İnegöl’de 21 Mart günü tüm yurtta olduğu gibi fidanlar depremlerde hayatlarını kaybedenlerin anısına dualar eşliğinde toprakla buluşturuldu.



İşletme Müdürlüğü tarafından 400 adet Badem, 15 Sedir fidanı toprakla buluşturuldu. 200 adet Mazı, 300 adet fıstıkçamı ve 200 adet ceviz fidan vatandaşlara dağıtılmak sureti ile toplam 1115 adet fidan dikildi. Fidan dikimlerine İnegöl’deki çeşitli okullardan katılan 300 öğrenciyle birlikte dikildi.

İnegöl Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Ülkemizde yaşanan ve bizleri derinden etkileyen depremde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar, depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, dikilen her fidanın Türkiye Yüzyılına Nefes, Geleceğe Umut Olmasını temenni ediyoruz” ifadesi kullanıldı.