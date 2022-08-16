BUSKİ’den yapılan açıklamaya göre İnegöl’de 14 mahallede su kesintisi yapılacak.

BUSKİ’de yapılan açıklamaya göre yarın 12 merkez 2 kırsal olmak üzere 14 mahallede su kesintisi yapılacak.

Yapılan açıklama şu şekilde; BUSKI Genel Müdürlüğümüz İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında İnegöl İlçesi Merkez Mahalleleri (Kemalpaşa, Cuma, Hamidiye, Mahmudiye, Yenice, Orhaniye, Osmaniye, Süleymaniye, Burhaniye, Sinanbey, Turgutalp, Mesudiye), Çeltikçi, Hocaköy Mahalleleri ve civarında 17.08.2022 tarihinde 09.00 - 22.00 saatleri arasında, su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

TEDBİR AMAÇLI KESİNTİ

Öte yandan BUSKİ yetkililerinden edinilen bilgilere göre su kesintisinin tedbir amaçlı olacağı çalışmalarda oluşabilecek olası bir aksaklık nedeniyle vatandaşları bilgilendirdikleri, normalde yapılan çalışmada vatandaşların etkilenmemesini beklediklerini bildirdiler.