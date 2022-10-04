İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi, 04 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kapsamında bugün yüzlerce öğrenciyi ağırlıyor. Öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması ve barınakta sunulan hizmetlerin tanıtılması amacıyla yapılan barınak ziyaretlerinde, 2019 yılından bu yana 15 bine yakın can dostunun bu merkezde tedavi edildiği açıklandı.

İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi, 04 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Gününde adeta ziyaretçi akınına uğradı. Okulların öğrencilere yönelik düzenlediği barınak ziyareti kapsamında gün boyu yüzlerce öğrenciyi barınakta can dostlarıyla bir araya geldi.

HEM TEDAVİ YAPILIYOR HEM DE SAHİPLENDİRME YAPILIYOR

Bu ziyaretlerde bir yandan öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması amaçlanırken, bir yandan da barınakta sunulan hizmetlerin tanıtılması ve öğrencilerin bilinçlenmesi hedefleniyor. Barınak ziyaretlerinde verilen bilgilerde, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinin 2019 yılında Halhalca yolu üzerindeki yeni tesise taşınmasıyla beraber önemli bir gelişim kaydettiği ifade edildi. Bölgenin en kapsamlı hayvan hastanesine sahip merkezde, 2022 Temmuz ayına kadar toplamda 14 bin 700 hayvana tedavi yapıldı. Yine bu 3 yıllık süreçte 3 bin 200 köpeğe ve 120 kediye kısırlaştırma yapıldığı, 342 hayvanın çeşitli rahatsızlıklardan dolayı ameliyat edildiği, 677 kedi ve 1131 köpeği sahiplendirildiği ifade edildi.

CAN DOSTLARI İÇİN SÜREKLİ İYİLEŞTİRMELER YAPILIYOR

Öte yandan, İnegöl Belediyesi tarafından sürekli olarak barınak içinde hayvanların refahını artıracak düzenlemeler yapılmaya devam ediyor. Barınak dışında şehrin farklı noktalarında 20 adet hayvan besleme odağı yapılırken, sokak hayvanları için besleme bölgeleri de oluşturuluyor.