Hocaköy mahallesinde meydana gelen olayda 17 yaşındaki genç, tüfekle intihar etti.
Olay Hocaköy mahallesinde bulunan evde meydana geldi. Bunalıma giren Salih T.(17), babasının av tüfeğini alıp başına dayadı. Tetiğe basan genç, hayatını feci şekilde kaybetti. Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin ölümünü tespit ettiler.
Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.
Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.