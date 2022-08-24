İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, çevre temizliği alanında çalıştırılmak üzere 190 personel alacak.

İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Toplum Yararına Program (TYP) ile 190 kişi işe alacak. Başvurular 28 Ağustos 2022 tarihinde sona erecek.

TYP işlemi için ALO 170 hattında veya İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) üzerinden ayrıca başvuru yapılması gerekmektedir.

TYP Süresi : 4,5 ay (133 gün)

TYP Başvuru Başlangıç Tarihi : 24.08.2022

TYP Başvuru Bitiş Tarihi : 28.08.2022

TYP Başvuru Kanalları : ALO 170 Hattı, İşkur E-Şube üzerinden yapılacaktır.

Not: Pandemi önlemleri kapsamında İŞKUR Hizmet Merkezinden şahsen başvuru alınmayacaktır.

TYP Katılımcı Seçme Yöntemi : Noter Kurası

TYP Başlama Tarihi : 08.09.2022

TYP Bitiş Tarihi : 20.01.2023

Noter Kurası Seçim Adresi : Kemalpaşa Mah. Bahçıvan Sok. No 4/A İnegöl / BURSA ( Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu)

Noter Kurası Tarih ve Saati : 31.08.2022 10:00 ile 14:00 arası