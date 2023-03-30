Bulgaristan’da hükümetin kurulamaması nedeniyle 2 Nisan’da 5. Kez sandık kurulacak. İnegöl’de binlerce çifte vatandaşlık sahibi kişi sandığa gidecek.



İnegöl Bal-Göç Başkanı Ertan Başdere yaptığı açıklamada, “Değerli Basın Mensupları Kıymetli Dernek Üyelerimiz, Bulgaristan’daki siyasi iktidarsızlığın sonucu olarak yeniden seçim kararı alındı. Bu sebeple 02 Nisan 2023 Pazar günü parlamento seçimleri son 2 yılda 5. kez tekrarlanacak. Türkiye'de ikamet eden en az 350 bin oy kullanma hakkına sahip çifte vatandaşımız mevcut. Bu gücü önemsiyor ve değerli buluyoruz. Kaldı ki tüm çifte vatandaşlarımızın oy kullanması halinde seçimlerin seyrinin değişebileceği de aşikardır. BAL-GÖÇ Genel Merkezi’miz ve İnegöl Şubesi olarak bizlerin girişimleri sonucu, önceki dönemlere nazaran çok daha fazla sayıda sandık kurulmakta ve çifte vatandaş olan seçmenler sıra beklemeksizin oy kullanabilmektedir. İnegöl’de de daha önceki seçimlerde olduğu gibi Yenice Perihan Coşkun İlkokulu ve Akhisar İlkokulu’nda seçim sandıkları kurulacaktır.”

VATANDAŞLARIMIZA ÖNEMLİ GÖREV DÜŞÜYOR

“Soydaşlarımızın sık sık bu seçimlerin tekrarlanmasından muzdarip olduğunu biliyoruz. Ancak Bulgaristan’da soydaşlarımıza karşı olan ön yargılı ve milliyetçi tutum ne yazık ki istikrarın oluşmasında en büyük engeli teşkil etmektedir. Ancak Türk kimliğini yok sayarak Bulgaristan’da iktidar olabilmenin imkansız olduğu artık açık ve nettir. İstikrar için soydaşlarımızın ülke yönetiminde söz sahibi olmaları artık zaruridir. Soydaşlarımıza konulan bu engelin, bu yok sayma çabalarının tek bir çözüm yolu var, o da sandık başına gidip en temel anayasal hakkını kullanmaktan geçiyor. 2 Nisan'da gerçekleştirilecek Bulgaristan seçimlerinde Türkiye’den güçlü bir desteğin çıkması için tüm çifte vatandaşlarımıza büyük görev düşüyor. “

TÜRK VARLIĞI SÖZ SAHİBİ OLMASI LAZIM

“Oy kullanma hakkına sahip vatandaşlarımızın vize süreçlerini ve konsolosluk hizmetlerini kolay alabilmek adına, Türkçe’nin tekrar okullarda okutulabilmesi adına, Siyasi nedenlerden dolayı Belene’de zulüm ve işkence görmüş kişilerin hükümlü olarak kaldıkları süreleri emeklilikte resmi çalışma saydırabilmek adına, diğer emeklilik sorunlarının çözüme kavuşturabilmesi adına, Türk varlığının söz sahibi olabilmesi adına yapılması gereken şey çok basit. Sandığa gidip gereğini yapmak… Bu husus hem burada yaşayan vatandaşlarımız için hem de halihazırda Bulgaristan’da yaşamını sürdüren soydaşlarımız için son derece mühimdir. Oy kullanmak isteyen vatandaşlarımızın Bulgaristan Kimlik Kartları ile seçmen sistemine kayıt olmaları halinde seçim gününde herhangi bir beklemeye gerek kalmaksızın hızlı biçimde oy kullanabilmeleri mümkündür. Bu konuda çifte vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini diliyoruz.”

DERNEK GÖREVLİLERİ YARDIMCI OLACAK

“Bu seçimde de yine oy kullanma esnasında derneğimizce görevlendirilen Bulgarca okuma yazma bilen yetkililer, seçmen listelerinde kayıtlı olmayan vatandaşların doldurması gerekli beyannameleri sandık başına gitmeden önce doldurmaları için yardımcı olacaklardır.”

SEÇİMLER HAYIRLI OLSUN

“Bulgaristan’daki siyasi istikrarsızlığını sona erdirebilmek ve söz sahibi olabilmek için bu önemli çağrıyı siz değerli basın mensupları aracılığı ile yapmak istiyoruz. Yapılacak olan seçimlerin Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”