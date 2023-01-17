İnegöl Belediyesi, pandeminin etkilerini yitirdiği 2022 yılını kültür ve sanat etkinlikleriyle coşkuyla geçirdi. Özellikle yaz ayları onlarca kültür sanat etkinliğine sahne olurken, toplamda; 17 seminer, 44 tiyatro, 10 şenlik, 8 sergi, 30 konser ve 26 özel etkinlik yapıldı. 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali de yaz aylarına damga vurdu.

İnegöl Belediyesi, pandeminin gölgesinde geçen 2020 ve 2021 yılının ardından 2022 yılını dolu dolu geçirdi. Pandeminin etkisini yitirmesiyle eski normale dönülürken, bu yıl hem yaz hem kış dönemi kültür ve sanat etkinlikleriyle süslendi. Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile bu müdürlüğe bağlı 10 birimin çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Taban, yeniden kucaklaşmanın ve birlik beraberliğin öneminin pandemi sürecinde daha iyi anlaşıldığını ifade ederek; “Temennimiz bir daha o kısıtlı günleri yaşamamak. Bizler toplum olarak birliğe, beraberliğe, sosyal hayata önem veren bir milletiz. Bizim için zor bir 2 yıl oldu. Ancak 2022 yılında bu arayı kapatmak adına İnegöl Belediyesi olarak pek çok etkinlik ile ilçe halkımızı buluşturmaya gayret ettik. Tüm etkinliklerimizde de vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile karşılaştık. Tabi ki hayatın gerçekleri, bu şehrin ihtiyaçları var. Bunun farkındayız. Ancak kültür ve sanatta hayatın merkezinde olmalı. Bizler bu düşünceyle kültür ve sanatta da elimizden geldiği kadar şehrimize katma değer sağlamaya, sanatı hayatın merkezinde tutmaya gayret ediyoruz” dedi.

135 ETKİNLİK YAPILDI

İnegöl Belediyesi Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünün 10 birimde 55 personel ile hizmetini sürdürdüğünü ifade eden Başkan Taban; “Müdürlüğümüz; Gençlik Merkezi, İNESMEK, Gastro İnegöl, Kent Müzesi ve Mobilya Müzesi, Nöbetçi Kitaphaneler, Turizm Ofisi, İNGADEM, Beşinci Mevsim Kreşi, Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi ve Bilgi Kültür Evleri ile hizmetini sürdürüyor. 2022 yılında özellikle kültür sanat etkinlikleri anlamında müdürlüğümüz çok güzel çalışmalar ortaya koydu. Bunlardan kısaca söz etmek gerekirse; seminerler, konserler, sergiler, tiyatrolar, Kültür Sanat Otobüsü etkinlikleri, istihdama yönelik kurslar, şenlikler, köy etkinlikleri, ikramlar, gastronomi, fuarlar, kitap çalışmaları, sözlü tarih çalışmaları, festivaller, yeni destinasyon çalışmaları ve kültür sanat kursları. 2022 yılında toplam 135 kültür sanat organizasyonu yapıldı. Bunlar arasında hazırlıkları aylar süren, 10 gün boyunca devam eden Uluslararası Kültür Sanat Festivalimiz de var. Toplamda ise 17 seminer, 44 tiyatro, 10 şenlik, 8 sergi, 30 konser ve 26 özel etkinlik yapıldı. 35. Uluslararası Kültür Sanat Festivali ve 6. Kitap Günleri en kapsamlı organizasyonlarımızdandı” dedi.

700 KİŞİ KÜLTÜR SANAT KURSLARINDA EĞİTİM ALDI

Tiyatro, halk dansları, korolar ve enstrüman kurslarının da 2022 yılında yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Başkan Taban, şöyle devam etti: “Bu alanlarda 15 farklı branşta 700 kursiyerimiz eğitim aldı. Bizim için önemli bir alan. Gençlerimizin kültür sanatla, müzikle ilgilenmesi bizleri mutlu ediyor.”

YÜZEY ARAŞTIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM ETTİ

“Müdürlüğümüzün şehrimiz adına önemli çalışmalarından biri de saha araştırmaları. Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız bu çalışma kapsamında 2022 yılında da uzman ekiplerimizle çok eskilere yolculuk yaptık. 2022 yılı İnegöl ilçesi neojen dönem omurgalı fosil yatakları tespiti yüzey araştırması gerçekleştirildi. Bunlar ilerleyen yıllarda İnegöl adına önemli birer değer olarak karşımıza çıkacaklar.”

İNESMEK’TE 1400 KURSİYER EĞİTİM ALDI

İnegöl Belediyesi’nin kültür sanat çalışmalarının önemli bir ayağının da İnegöl Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İNESMEK) olduğunu ifade eden Başkan Taban, “İNESMEK pandemi sürecinde bilindiği üzere maske üretimi ile öne çıkmıştı. O süreçte önemli bir çalışma yapıldı. 2022 yılında da pandemi sonrası kaldığı yerden devam etti. İNESMEK kurslarımız; filografi, örgü bebek yapımı, tezhip, giyim ve üretim teknolojileri, ahşap boyama, ahşap kakma ve oyma, teknik resim (autocad), yağlı boya resim, yaş pasta yapımı, çeyiz ürünleri hazırlama, kuaförlük, iğne oyası, bilgisayar kullanımı, ev yemekleri hazırlama, yönetici asistanlığı, genel muhasebe, Kuran-ı Kerim Elif Ba Okuma, diksiyon, hızlı klavye kullanımı, İngilizce A1 olmak üzere 20 ayrı branşta düzenlendi. 2022 yılında 1600 ön kayıt alınan kurslarda 1400 kursiyer 54 grup ve 20 farklı branşta eğitim aldı. Toplam 28 usta öğretici ile bu eğitimler verildi” diye konuştu.

NÖBETÇİ KİTAPHANELERE YOĞUN İLGİ

İnegöl Belediyesi’nin Nöbetçi Kitaphane projelerinden de söz eden Başkan Taban, şöyle devam etti: “İnegöl’de öğrencilerimizin en çok faydalandığı alanlardan biri Nöbetçi Kitaphanelerimiz. Şehrimizde 3 Nöbetçi Kitaphaneye ulaştık. Dördüncü merkezimizin yapımı sürüyor. Mesudiye Mahallemizde Kanal İnegöl içerisinde kısa süre içerisinde açılacak. Sayılarını arttırmak üzere çalışmalarımız sürerken mevcut alanların da yoğun şekilde kullanıldığını görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Kitaphanelerimiz şu an aktif 12 bin 530 üyeye sahip. Günlük 700 ila 1000 kullanıcı faydalanıyor. 20 bin kitabın yer aldığı kitaphanelerimiz, öğrencilerimizin vazgeçilmez mekanlarından biri oldu. 2022 yılında kitaphanelerimizde 156 bin 535 öğrencimize hizmet verildi. Burada sadece ders çalışma ortamı değil zamanla farklı aktiviteleri de hayata geçirdik. Askıda test uygulaması, sınav simülasyonları ve kişisel gelişim seminerleri ile birlikte son olarak ‘Kahvehaneler Kitaphaneye Dönüşüyor’ projesi bu mekanlardan aldığımız ilhamla ortaya çıktı.”

“Bir yandan Nöbetçi Kitaphanelerle yeni nesil ders çalışma alanlarını öğrencilerimizin hizmetine sunarken, bir yandan da özellikle Eba Destek noktası olan Bilgi Kültür Evlerimiz hizmetine devam ediyor. Bu kapsamda 2022 yılında 18 bin 673 öğrencimiz Bilgi Kültür Evlerimizden faydalandı. Bilgi Kültür Evleri kurulduğu 2008 yılından bu yana ise toplamda 1 milyon 242 bin 436 ziyaretçiye ulaştı.”

TURİZM ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

“İnegöl Belediyesi Turizm Birimimiz de Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde çalışmalarını sürdürüyor. İnegöl’ün turizm ve gastronomi değerlerini hem yurt içi hem yurt dışında tanıtma adına faaliyetler yürüten bu birim, pek çok ulusal ve uluslararası platformda yerini alarak şehrimizi temsil etti. Bunun yanı sıra yine yurt içi ve yurt dışından seyahat acenteleri ile profesyonelleri İnegöl’e getirerek tanıtımlar gerçekleştirdi.”

HALK DANSLARI TOPLULUĞU GÖZ KAMAŞTIRIYOR

“İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğumuz şehrimizin ve kurumumuzun önemli marka yüzlerinden biri. Bugün 290 dansçı ile çalışmalarını sürdüren bu ekip, ülkemiz genelinden 14 ayrı yöreye ait halk dansları repertuarı ile başarılı çalışmalar ortaya koyuyor. Master grup, gençler, yıldızlar ve minikler olmak üzere 4 ayrı grupta çalışmalarını sürdüren ekibimiz 2022 yılında Özbekistan’da düzenlenen halk dansları yarışmasında Dünya 3’üncüsü oldu. Thof Yarışmasında ise 2’nci olmayı başardı.”

“HER ALANDA VATANDAŞIN YANINDAYIZ”

“Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi de önemsediğimiz uygulamalarımızdan biri. Engelli bireylerimizin en iyi şartlarda gelişimine katkı sağlamak, ailelerine kendileri için vakit ayırabilme fırsatını sunmak gibi sorumluluklar üstlenen merkezimizde KPSS’ye hazırlanıp devlet kurumlarında çalışmaya başlayan öğrencilerimiz dahi oldu. Bu başarıları görmek bizleri de ziyadesi ile mutlu ediyor. Yine aynı şekilde Beşinci Mevsim Kreşimiz ile ilçemizde yaşayan 38-55 aylık çocuklarımıza kreş imkanı sunuyoruz. Önemli bulduğumuz bir diğer merkezimiz Gençlik ve Aile Destek Merkezi (İNGADEM). Bağımlılık, Bireysel Danışmanlık, Çocuklu Aile Danışmanlığı, Ergen Aile Desteği, Karı Koca Eş Terapisi ve Eğitim Koçluğu hizmetlerinin sunulduğu merkezimizde 2022 yılında 430 işlem ve görüşme yapıldı. Bu birimlerimizle de her alanda vatandaşımızın yanında olmaya devam ediyoruz.”