23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İnegöl’de coşkulu bir kortej yürüyüşü düzenlendi. AVM Meydanı’ndan başlayarak Heykel Meydanı’na kadar süren yürüyüşte, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban, AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş yer aldı. Çocuklar, ellerinde Türk bayrakları ve renkli balonlarla yürüyüşe katılarak bayram coşkusunu doyasıya yaşadı.

Yürüyüş boyunca marşlar çalındı, İnegöl Belediyesi’nin katkılarıyla hazırlanan HOBABÜS ve belediye maskotları çocukların eğlencesine renk kattı. Katılımcılar, çocukların enerjisi ve coşkusuyla yürüyüşü neşeyle tamamladı.

Heykel Meydanı’nda gerçekleşen törende ilk sözü alan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, 23 Nisan’ın anlam ve önemine değinerek programda emeği geçenlere teşekkür etti. Ardından konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, çocuklara “hayalleriniz büyük olsun” mesajı verdi ve İnegöl’de çocuklar için yeni projeler planladıklarını duyurdu. Taban, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andı.

AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun yıldönümünü kutlayarak ülkenin geleceği için çalıştıklarını vurguladı. Son olarak konuşan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, çocukların neşesinin kendilerini mutlu ettiğini belirtti ve Türkiye’nin kurucularına duyduğu şükranı dile getirdi.

Etkinlik, meydandaki gösteriler ve eğlenceli aktivitelerle gün boyunca devam etti.