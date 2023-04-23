Bursa'nın İnegöl Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu tüm şehre yaymak adına Kültür Sanat Otobüsüyle şehir turu etkinliği gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 103’üncü yılında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İnegöl’de coşkuyla kutlanıyor. Resmi törenlerle başlayan 23 Nisan coşkusu, İnegöl Belediyesi’nin kültür sanat otobüsü etkinliği ile şehrin tüm cadde ve sokaklarına taşındı.

MASKOTLAR VE MÜZİKLERLE ŞEHİR TURU

Kültür sanat otobüsü, 13.30’da İnegöl Belediyesi önünden hareket etti. Transformeslardan Karagöz ve Hacivat’a kadar farklı çizgi film karakterlerinden oluşan maskotların yer aldığı otobüs, 2 saat süren tur ile 23 Nisan coşkusunu yaşattı. Marşlarla süslenen şehir gezisine vatandaşların da ilgisi yoğun oldu. Kimi vatandaşlar evlerinin camlarından bu coşkuya ortak olurken, kimi vatandaşlar ve çocuklar da cadde ve sokaklarda aracın etrafında renkli görüntüler oluşturdu.