Kemalpaşa Mahallesi´nde meydana gelen olayda psikolojik bunalıma giren bir kişi kendini asarak intihar etti.

Alınan bilgilere göre olay Kemalpaşa mahallesi Cankurtaran sokakta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda ikamet eden H. G. (25) bunalıma girdi. Apartmanın çatısına çıkan genç kabloyla kendini asarak intihar etti. Bir süre sonra çatıya çıkan ailesi, genci görünce şok oldular. H. G.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.