Deprem yardımlarıyla gururumuz olan İnegöl, şimdide depremzedelere ev sahipliği yapmaya başladı. Önceki gün STK’larca ilçeye getirilen depremzedeler, şimdide ‘Kardeş Ev’ projesi kapsamında ilçe halkı tarafından tahsis edilen evlerde misafir edilecekler.

İnegöl’de düzenlenen Kardeş Ev kampanyasına 250 ev sahibi katılım gösterdi. Ev sahipleri hali hazırda kullanmadıkları evlerini açabileceklerini bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen İnegöl Belediyesi depremzedeleri ilçeye getirmek için kolları sıvadı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Kahramanmaraş’ta 4 otobüsten oluşan depremzedeleri İnegöl’e yolcu etti. Otobüste depremzedelerle konuşan Başkan Taban, “Acılarınızı bizlerde yaşıyoruz. Çok büyük bir felaket yaşandı. Bu felaketin yaralarını kısa sürede sarmaya çalışıyoruz. Devletimiz her zaman sizlerin yanında. Bizlerde İnegöl Belediyesi olarak sizleri misafir etmeye çalışacağız. İnegöl halkı sizleri orada bağırlarına basacak. İnşallah bugünlerde geçecek. Hepimizin başı sağ olsun. Allah hepimizin yardımcı olsun” dedi.

4 otobüsten oluşan Kahramanmaraşlı depremzedelerin sabah saatlerinde İnegöl’de olmaları bekleniyor.