İnegöl Belediyesi, Alanyurt bölgesinde üst yapı çalışmalarına hız verdi. Yeni Mahallede 27 sokak için sathi kaplama çalışması başlatıldı.

Yaz aylarını yoğun bir tempoyla sürdüren ve yapım çalışmalarına hız veren İnegöl Belediyesi, Alanyurt bölgesinde yeni bir üst yapı çalışmasının startını verdi. Yeni Mahallede 27 sokakta sathi kaplama çalışması başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar gece gündüz aralıksız sürüyor. Hava şartlarının elverdiği ölçüde planlama dahilinde 27 sokağı sathi kaplamayla buluşturmak adına başlatılan çalışmalar, hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Sathi kaplama öncesi PMT serimini sürdüren ekipler, kısa sürede sathi kaplamaya geçecek. Bu çalışmayla Yeni Mahallerde 27 sokak yazın toz, kışın çamurdan kurtulmuş olacak.

“EKSİKLERİMİZİ BİR BİR GİDERİYORUZ”

Belediye Başkanı Alper Taban, başlatılan kapsamlı yol kaplama çalışmasına ilişkin açıklama yaptı. 1065 km’lik alan hizmet ulaştırmak adına tüm personeliyle İnegöl Belediyesi’nin gayretle çalıştığını ifade eden Başkan Taban, “Şehrimizin eksiklerinin farkındayız ve bu eksikleri gidermek için de çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz. Hızlı büyüyen bir şehir İnegöl. Biz de bir yandan bu hıza yetişip yeni yeni yerleşim alanları üretirken, aynı zamanda mevcut İnegöl’ün eksiklerini gidermek zorundayız. Bu anlayışla planlamamızı yapıp en acil ihtiyacımızdan başlayarak eksikleri bir bir gideriyoruz. Yeni Mahallede yeni ve kapsamlı bir sathi kaplama çalışması başlattık. Bu çalışmayla 27 sokağımızda yol kaplama çalışmaları tamamlanacak. Arkadaşlarımız PMT serimi ile başladığı çalışmayı gece gündüz demeden sürdürüyorlar” dedi.