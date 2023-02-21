11 ili etkileyen deprem felaketinden etkilenen vatandaşlar Türkiye'nin çeşitli illerine olduğu gibi İnegöl'e de sığındılar.

İnegöl'e gelen yaklaşık 2500 ailenin çocukları da eğitimlerine İnegöl deki okullarda devam ediyorlar. İlçedeki 80 ilk, orta ve lisedeki devlet okullarına kayıt olan 298 öğrenci, eğitimlerini yarım bırakmadan devam ediyorlar. İnegöl Kaymakamlığı nezaretinde hayırsever destekleriyle depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanırken, çocukların da eğitimleri yarım kalmadan devam ediyor.