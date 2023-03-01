AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel İnegöl’de 3 bin depremzedenin ağırlandığını ve ihtiyaçlarının giderildiğini belirterek, “Bu zor süreci el birliği ile atlatacağız” dedi.

6 Şubat tarihindeki Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen Asrın Felaketinin yaraları sarılmaya devam ediliyor. Devlet Millet işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürürken, bölgeden ayrılan depremzedeler Türkiye’nin çeşitli yerlerinde ağırlanıyor.

Depremin ardından İnegöllü hayırsever işadamlarının desteği ve AK Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel’in himayelerinde İnegöl’e getirilen yaklaşık 3.000 depremzede ilçede ağırlanıyor. Her türlü ihtiyaçları karşılanan depremzede vatandaşlar protokol üyeleri tarafından da yalnız bırakılmıyor.

Yaşanan felaketin acılarını bir nebze de olsa unutmaya çalışan vatandaşları ziyaret ederek nakdi yardımda bulunan Ak Parti Bursa Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, çocuk ve yaşlılarla da yakından ilgilendi.

Bu zor süreci hep birlikte atlatacaklarını ifade eden Gürel, “Depremin ilk gününden bu yana gerek bölgedeki çalışmalarda gerekse de orada zor durumda bulunan vatandaşlarımızın İnegöl’e getirilmesi konusunda hayırsever iş adamlarınızın da desteği ile önemli adımlar atıldı. Burada ağırladığımız misafirlerimizin kendi evinde gibi hissetmeleri için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bugün yanlarında olduğumuz gibi bundan sonraki süreçte de olmaya devam edeceğiz. Bu sürece katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Biz birlikte daha güçlüyüz ve bu günleri el birliği ile atlatacağız” diye konuştu.