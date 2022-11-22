22 Kasım diş hekimleri günü ağız ve diş sağlığı haftası kapsamında, Ak parti ilçe başkan Yardımcısı ve diş hekimi Dr. Mehmet Serdar Nalcı 3 bin öğrenciye diş fırçası ve diş macunu dağıtımı yaptı.

Programa İnegöl Kaymakamı Eren Arslan Belediye Başkanı Alper Taban, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru katıldı.

Program Huzur mahallesi 80. yıl ilkokulunda gerçekleştirildi. Toplam 6 okulda 3 bin öğrenciye ulaşıldı.

Açıklama yapan Nalcı, "Yılın bu zamanında başta çocuklar olmak üzere bireylerin bilgilendirilmesi amacı ile çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Çocukların gelişim dönemlerinde edindikleri tecrübe ve davranışlar, ileriki yaşlarda hem genel sağlık hem ağız ve diş sağlıklarının şekillendirilmesi açısından çok önemlidir.Bu dönemde çocuk ve gençler üzerinde ailelerin,öğretmenlerin ve özellikle günümüzde medyanında etkili olduğu bilindiği için ülkemiz genelinde bireylerin bu konuda bilinçlendirilmesine katkı sağlamak amacıyla seminerler,ağız ve diş sağlığı taramaları gibi programlar yapılmaktadır.

Çocuklar gibi ebeveynlerin ve yetişkinlerinde kendi ağız bakımlarını ihmal etmemeleri ve düzenli diş hekimi kontrollerine gitmeleri diş hastalıkları ve diş sağlığının korunması açısından erken tanı konulabilmesi için önem arz etmektedir.Ağız bakımı ne kadar iyi yapılırsa yapılsın bazen çürükler oluşabilmektedir.Çürük yavaş ilerleyen bir süreçtir ve çürük farkedildiği zaman geç kalınmaması açısından yılda en az iki defa diş hekimi kontrolü gereklidir.

Bildiğiniz üzere çok zor ve karışık 2 senelik bir pandemi süreci yaşadık.Diş hekimleri ülkemizde sağlık alanında her konuda ön saflarda yer almış ve almaya da devam etmektdir.Özellikle başta resmi kurumlarda çalışan sağlık çalışanları ve diş hekimi meslektaşlarım olmak üzere diş hekimleri bu pandemi sürecinin başından itibaren kendi sağlıklarını hiçe sayarak büyük bir özveri ile çalışmalarına devam etmişlerdir. Bu vesile ile pandemi nedeni ile hayatını kaybeden diş hekimi ve sağlık çalışanlarımıza Allah tan rahmet ailelerinede baş sağlığı diliyorum.

Halkımızın ağız ve diş sağlığının korunması , ağız ve diş sağlığı bilincinin oluşması ve iyileştirilmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm diş hekimlerinin, 22 Kasım Diş Hekimleri Gününü kutluyor,sağlıklı günler diliyorum." dedi.