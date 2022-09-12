Mobilya ve köftesi ile meşhur İnegöl’de 26’sı başpehlivan olmak üzere 367 pehlivan er meydanına çıkıp kıran kırana güreşerek altın kemer için birbirleriyle mücadele etti. 738’inci Baykoca’yı Anma Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde davul zurnalar çalındı. 13 boyda mücadele eden pehlivanlar yağları üzerlerine dökerek er meydanına çıktı. İnegöl Belediyesi’nin organize ettiği Hamzabey Mahallesinde düzenlenen yağlı güreşlerde pehlivanlar dev Türk bayrağı açtı, Mehteran konserleri ile er meydanındaki etkinlik festival tadında gerçekleşti.

İNEGÖL ALTIN KEMERİNİN SAHİBİ YALÇIN ÖNCÜL OLDU

26’sı başpehlivan olmak üzere 367 pehlivanın er meydanına çıktığı yağlı güreşleri, İnegöl ve çevre şehirlerden vatandaşlar da gün boyu ilgiyle izledi. Futbol maçlarını aratmayan ilginin olduğu, 13 boyda yapılan yağlı güreşlerin başpehlivanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Yalçın Öncül oldu.

İnegöl Belediyesi, ata sporu yağlı güreşleri yaşatmak ve şehrin tarihi değerlerinden biri olan Osmanlı’nın ilk şehidi Baykoca’yı vefatının 738. Yılında anmak adına yağlı pehlivan güreşleri düzenledi. Bu yıl ilki yapılan etkinlik, Baykoca’nın metfun bulunduğu Hamzabey Mahallesinde, türbenin hemen yanındaki futbol sahasında gerçekleştirildi.

Akşam 19.00’a kadar devam eden güreşler ilgiyle takip edilirken, finale güreşleri öncesi alana gelen İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban bir selamlama konuşması yaptı. İnegöl’de bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Taban, “Burada bizim birkaç maksadımız vardı. Hem ata sporumuzu tanıtmak hem de beraberinde Baykoca adına düzenledik bu etkinliği. Biliyorsunuz Osmanlı’nın ilk şehididir ve Hamzabey Mahallemizde, hemen bu alanın yanında metfun. Vefatının 738. Yılı anısına bu organizasyonu düzenledik. Bu sporun güzelliklerini ortaya koyarak hem ata sporumuzu tanıtmış hem de gelecek nesillere aktarılmasında fayda ortaya koymuş oldular” dedi.

İNEGÖL BELEDİYESİ ALTIN KEMERİ BURSA’DA KALDI

Konuşma sonrası başpehlivanlık final güreşi gerçekleştirildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Yalçın Öncül ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Özkan Yılmaz, finalde karşı karşıya geldi. Yalçın Öncül, yaklaşık 20 dakikalık güreş sonucunda rakibinin sırtını yerine getirmeyi başararak İnegöl Belediyesi Altın Kemerinin sahibi oldu. Özkan Yılmaz güreşleri 2. olarak tamamladı. Ertuğrul Dağdeviren’in 3. olduğu güreşlerde başpehlivan harici diğer boyların da kupa ve madalya törenleri er meydanında kurulan platformda gerçekleştirildi.

BAYKOCA KİMDİR?

Baykoca, Osmanlı’nın henüz filizlendiği tarihlerde, hanedanın ilk şehidi olarak kabul edilen Savcı Bey’in oğlu, Osmangazi’nin yeğenidir. 1268 yılında doğdu ve henüz 16 yaşındayken 1284 yılında İnegöl’ün fethi için yapılan bir çıkartmada İnegöl Tekfuru tarafından kurulan pusuda şehit edildi. O gün muharebenin yaşandığı eski adıyla Ermenibeli olarak bilinen, İnegöl’ün Hamzabey Kırsal Mahallesinde metfun bulunmaktadır.