Endeksa verilerine göre İnegöl’de kira artış oranı son 4 yılda %514 olurken en pahalı bölge ise Kozluca en ucuz bölge ise Cerrah Mahallesi oldu
İnegöl’de son bir yıllık süreç içinde kiralık konutlarda fiyat artışı %108 olurken en yüksek kiralık dairelerin bulunduğu bölge ise Kozluca bölgesi oldu. Ayrıca İnegöl’de 2018 yılında ortalama kiralık konut metrekare kira fiyatı 7 TL iken 2022 yılı sonu itibari ile metrekare kira fiyatı 36 TL’ye yükselirken kira değişim oranı ise %514 oldu.
ORTALAMA 4 BİN 550 TL KİRA FİYATI
Endeksa verilerine göre İnegöl’de Aralık 2022 sonu itibarıyla kiralık konutların kiraları %107.93 artmıştır. Aynı özelliklerdeki ortalama kiralık konut kiraları 4.559 TL olurken, Ortalama kiralık konut büyüklüğü 126 metrekaredir.
EN UCUZ KİRA CERRAH’TA
İnegöl’de en pahalı metrekare kira 51 TL ile Ertuğrulgazi Mahallesi olurken, en ucuz kira fiyatı ise 20 TL ile Cerrah Mahallesi oldu.
İŞTE MAHALLE MAHALLE METREKARE KİRA FİYATLARI
Kozluca 47 TL
Esentepe 41 TL
Yunus Emre 38 TL
Yeni Mahalle 37 TL
Ertuğrulgazi Mahallesi 51 TL
Orhaniye 41 TL
Mesudiye 36 TL
Mahmudiye 32 TL
Hamidiye 42 TL
Cuma 28 TL
Turgutalp 33 TL
Burhaniye 43 TL
Süleymaniye 42 TL
Çeltikçi 29 TL
Yeniceköy 35 TL
Akhisar 31 TL
Baykoca 34 TL
Karalar 27 TL
Fatih 39 TL
Cumhuriyet 41 TL
Sinanbey 35 TL
Osmaniye 32 TL