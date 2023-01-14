Endeksa verilerine göre İnegöl’de kira artış oranı son 4 yılda %514 olurken en pahalı bölge ise Kozluca en ucuz bölge ise Cerrah Mahallesi oldu

İnegöl’de son bir yıllık süreç içinde kiralık konutlarda fiyat artışı %108 olurken en yüksek kiralık dairelerin bulunduğu bölge ise Kozluca bölgesi oldu. Ayrıca İnegöl’de 2018 yılında ortalama kiralık konut metrekare kira fiyatı 7 TL iken 2022 yılı sonu itibari ile metrekare kira fiyatı 36 TL’ye yükselirken kira değişim oranı ise %514 oldu.

ORTALAMA 4 BİN 550 TL KİRA FİYATI

Endeksa verilerine göre İnegöl’de Aralık 2022 sonu itibarıyla kiralık konutların kiraları %107.93 artmıştır. Aynı özelliklerdeki ortalama kiralık konut kiraları 4.559 TL olurken, Ortalama kiralık konut büyüklüğü 126 metrekaredir.

EN UCUZ KİRA CERRAH’TA

İnegöl’de en pahalı metrekare kira 51 TL ile Ertuğrulgazi Mahallesi olurken, en ucuz kira fiyatı ise 20 TL ile Cerrah Mahallesi oldu.

İŞTE MAHALLE MAHALLE METREKARE KİRA FİYATLARI

Kozluca 47 TL

Esentepe 41 TL

Yunus Emre 38 TL

Yeni Mahalle 37 TL

Ertuğrulgazi Mahallesi 51 TL

Orhaniye 41 TL

Mesudiye 36 TL

Mahmudiye 32 TL

Hamidiye 42 TL

Cuma 28 TL

Turgutalp 33 TL

Burhaniye 43 TL

Süleymaniye 42 TL

Çeltikçi 29 TL

Yeniceköy 35 TL

Akhisar 31 TL

Baykoca 34 TL

Karalar 27 TL

Fatih 39 TL

Cumhuriyet 41 TL

Sinanbey 35 TL

Osmaniye 32 TL