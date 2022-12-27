İnegöl’de 13 arkadaş tarafından öğrencilere burs vermek amacıyla oluşturulan oluşuma destek artınca Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma adıyla kurulan dernekte yapılan olağan genel kurulda başkanlığa yeniden Osman Şentürk seçildi.

Kültürel ve sportif amaçlı etkinlikler ile öne çıkan Kafkas camiası yaklaşık 3 yıl önce yeni oluşumla sosyal yardımlaşma derneği kurmuştu.

13 gönüllünün küçük bedeller toplayıp üniversite öğrencilerine destek vererek başlayan oluşum, daha sonra yüzlerce kişinin katılımı ile dernekleştirilmişti.

Osman Şentürk başkanlığında kurulan dernek 3 yıl boyunca önemli hizmetlere imza attı. İnegöl’de yüzlerce aileye nakdi ve ayni destekler yapan dernek, 100’e yakın öğrenciye de düzenli burs desteği veriyordu. Son yıllarda yurt dışı organizasyonlarında İHH ile birlikte hareket ederek, yurt dışında su kuyusu, kurban ve zekat yardımları da yapmaya başlayan derneğin olağan kongresi yapıldı.

Kafkasspor tesislerinde gerçekleştirilen kongreye yoğun katılım gösterilirken, kongrenin divan başkanlığını Milli Eğitim Eski Müdürü Mehmet Baştürk yaptı.

Üyelerin tam desteğini alarak yeniden başkanlığa getirilen Osman Şentürk, her geçen gün büyüyen Kafkas Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin ilçede ve yurt dışında önemli hizmetlere imza attığını söyledi.

ARTIK KABUĞUMUZA SIĞMIYORUZ

İnegöl’de 400 aile ile 100 öğrenciye yıl boyunca düzenli yardım yaptıklarını anlatan Başkan Osman Şentürk, “Artık kabuğumuza sığmıyoruz. Kafkasspor’umuz sportif anlamda Türk sporuna önemli katkılar sağlıyor. Gerek altyapımız gerekse de A takımız örnek çalışmalarıyla her kesimden takdir topluyor. Kafkas Folklor ve Kültür Derneğimiz ise kültürel ve folklor alanında ulusal ve uluslararası arenada tanınan ve bilinen bir merkez haline geldi. Ve bizler camia olarak sosyal yardımlaşma alanında da neler yapabileceğimizi gösterdik. Hiçbir çalışmamızda ya da yardımlarda etnik milliyetçilik asla yapmadık. Bizler yardımlarımızı ihtiyaç sahibi ailelere ve öğrencilere ulaştırıyoruz. Yardımlarını eksik etmeyen tüm üyelerimize ve işadamlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu.

Yapılan kongre sonrası ise yönetim kurulu şu isimlerden oluştu; Osman Şentürk, Cemal Aktürk, Yavuz Yaman, Yusuf Özbek, Hayat Nuri Aslan, Bahattin Korkmaz, Bahri Sevinç, Aslan Taşhan, Bilal Yılmaz, Celal Ter, Ergün Cengiz, Ersin Aykul, Fevzi Baydur, Nihat Bayraktar, Şerafettin Demirtaş, Mehmet Akyıldız, Nurullah Tayyar, Emre Şimşek, Melih Arslan, Emirhan Doğru, Bülent Sarı, Ahmet Işık, Yakup Gül, Aydın Deniz, Ahmet Baştürk, Remzi Yıldırım, Serkan Bak, Tuncay Kel, Zeki Kavaz ve Ramazan Baykoz.