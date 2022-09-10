Baykoca mahallesi TOKİ konutlarında meydana gelen olayda 5. Kattan atlayan genç hayatını kaybetti.

Olay Baykoca mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Ablasını ziyarete gelen Semih A.(33), iddiaya göre bunalıma girdi. İntihar kararı alan genç, 5. Katın penceresinden atladı. Beton zemin üzerine düşen genç hayatını kaybetti. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri gencin ölümünü tespit ettiler. Gencin ailesi, gözyaşı dökerek ağladılar.

Gencin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.