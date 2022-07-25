Alanyurt YunusEmre mahallesinde meydana gelen olayda apartmanın 5. Katın balkonundan düşen 1 yaşındaki Asel hayatını kaybetti.

Olay bugün 13.30 sıralarında YunusEmre mahallesi Kanarya caddesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin 5. Katında ikamet eden ailenin 1 yaşındaki çocuğu Asel A., kapalı balkonda oyun oynarken balkon penceresine tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır yaralandı. Yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bebek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.