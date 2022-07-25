Alanyurt Yunusemre mahallesinde meydana gelen olayda apartmanın 5. katın balkonundan düşen 1 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay Yunusemre Mahallesi Kanarya caddesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitenin 5. katında ikamet eden ailenin 1 yaşındaki çocuğu Asel A., kapalı balkonda oyun oynarken balkon penceresine tırmandı. Dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 15 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek ağır yaralandı. Yaralanan çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.