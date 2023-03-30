İnegöl Belediyesi ile işçiler arasında süren ve arabulucuya giden toplu sözleşme görüşmelerinin son toplantısı başlamadan bitti. İnegöl Belediyesi, arabulucu masasına gelmedi. İşçi sendikası uyuşmazlık raporu düzenledi. İşçileri temsil eden sendika tarafından atılan mesaj, zam kararı bekleyen işçileri hayal kırıklığına uğrattı. Yeni görüşme için yine tarih verildi.

İnegöl Belediyesi’ni temsil eden Yerel İş Sendikası ile İnegöl Belediyesi’nde çalışan 600 işçiyi temsil eden Hak-İş’e bağlı Hizmet İş Sendikası arasında devam eden son toplantıya işveren temsilcilerinin katılmadığı öğrenildi.

Bilindiği üzere İnegöl Belediyesi’nde ki İşçileri temsil eden Hizmet İş Sendikası, en düşük işçi maaşının 14 bin 500 TL‘ye çıkarılmasını talep etmiş, belediyeyi temsil eden Yerel İş Sen ise, hali hazırda en düşük işçi maaşı olan 11 bin 200 TL’lik maaşları 11 bin 429 TL’ye çıkarmayı önermişti.

Taraflar arasında yapılan görüşmelerden sonuç alınmayınca devreye arabulucu girmişti. Dün arabuluculuk nezaretinde yapılan görüşmelere İnegöl Belediyesi ve Belediyeyi temsil eden Yerel İş Sendikası katılmadı. Gerekçe olarak yeni bir teklifin henüz hazırlanamaması gösterildi. Bunun üzerine uyuşmazlık raporu düzenlendi.

600 işçinin gözü kulağı yaklaşık 3 aydır süren toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçlanması ve kendilerine müjdeli haberin verilmesi noktasındaydı. Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorusu üzerine bir açıklama yapan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, işçileri mutlu edeceklerini söyleyerek “herkesin içi rahat olsun” mesajı vermişti.

İŞÇİLERİ ÜZEN MESAJ

Fakat toplantıdan sonuç çıkmadı. İşçileri temsil eden Hak-İş’e bağlı Hizmet İş Sendikası üyelerine mesaj atarak, “Kıymetli üyemiz; bugün Arabulucu huzurunda gerçekleştirilen görüşmeye işveren sendikası ve işveren tarafından katılım sağlanmamıştır. Arabulucu tarafından uyuşmazlık raporları düzenlenmiştir. Bir sonraki toplantı 6 Nisan tarihinde gerçekleştirilecektir. Yasal süreç içerisinde görüşmeler devam edecektir.” denildi.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?

4. aya sarkacak görüşmeler için son olarak 6 Nisan tarihi verildi. Eğer rakamlarda anlaşılırsa taraflar arasında toplu sözleşme imzalanacak. Eğer anlaşılmazsa bu kez devreye hakem heyeti girecek. Yasal olarak masadan sonuç alınmaması halinde son seçenek işçilerin grev hakkını kullanması olacak. Uzun süredir bekletildikleri gerekçesiyle kızgın olan bazı işçilerin arkadaşlarını bu yönde cesaretlendirmeye çalıştığı öğrenildi. Ocak ayından itibaren alması gereken zamlı maaşları 3 aydır alamadıklarını ve 4. Aya girdiklerini söyleyen işçiler, “Sonuçta toplu sözleşme imzalandığında geriye dönük haklar bizlere verilmek zorunda. Niye bu kadar bekletiliyoruz. Aldığımız paralarla geçinemediğimizi herkes biliyor. Artık daha fazla mağdur edilmek istemiyoruz “ dediler.