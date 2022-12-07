İnegöl Belediyesi, hava kalitesine etki eden katı yakıt tüketiminin yasaklanması nedeniyle geçtiğimiz yıl ilk defa ısınma yardımlarını nakdi yardım olarak gerçekleştirmişti. Bu yıl da 616 aileye 1500’er TL olmak üzere toplam 924 bin TL ısınma yardımı yapıldı.

İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatmaya devam ediyor. 2022-2023 kış dönemi için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından toplam 616 aileye ısınma yardımı yapıldığı açıklandı.

HER AİLEYE 1500 TL ISINMA YARDIMI

İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Geçtiğimiz yıl itibariyle hava kalitesine etki eden kömür ve katı yakıtların yakılmasının yasaklanmasının ardından, Umuteli Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü olarak ilk defa Şubat ayında ısınma yardımlarını nakdi yardım şeklinde yapmaya başlamıştık. 2022-23 kış dönemi için de ısınma yardımlarımız nakdi yardım olarak ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıldı. İnegöl Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından 616 ailemize her aileye 1.500 TL olmak üzere tek seferlik ödeme gerçekleşiyor. Havaların soğumaya başladığı günlerde, ısınma yardımları 516 ihtiyaç sahibinin hesaplarına yansıdı. Hesap açacak durumda olmayan, yaşlı ve bakıma muhtaç 100 ailenin ısınma yardımları da ekiplerimiz tarafından bizzat evlerine gidilerek elden teslim ediliyor.”

YENİ BAŞVURAN İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE YARDIMLAR DEVAM EDECEK

“Sosyal Yardım İşlerinde daha evvel kaydı bulunan, güncellemesi sürekli aktif tutulan ihtiyaç sahibi ailelere her yıl tek seferlik ısınma desteği veriliyor. Geçtiğimiz yıl 516 aileye 600 TL yatırılmıştı. Önümüzdeki günlerde başvuru yenilemesi gerekenler, daha evvel kaydı olmayıp ihtiyaç durumu bulunan ailelerin ise kayıtları alınmaya devam ediyor.”