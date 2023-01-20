İnegöl’de bugün 65 bin öğrenci karne aldı. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru, 6 Eylül Ortaokulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular.

Eylül ayında başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Yaklaşık 10 aylık eğitim maratonunu yarılayan öğrenciler, bugün ara tatile girdi. İnegöl’de 65 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Kaymakam Eren Arslan, Belediye Başkanı Alper Taban ve Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru da bugün 10.30’da 6 Eylül Ortaokulunda düzenlenen karne töreninde öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu. 5C sınıfında karneleri dağıtan protokol üyeleri, öğrencilere iyi tatiller dileklerini iletti.

Karne dağıtımı sırasında konuşan Belediye Başkanı Alper Taban, “6 Eylül ortaokulumuzdayız. Bugün öğrencilerimizin karne heyecanına ortak oluyoruz. Tüm dönem boyunca çalıştılar, gayret ettiler. Bugün de emeklerinin karşılığı olan karnelerini aldılar. Kendilerine güzel ve nitelikli bir şekilde dinlenmeleri tavsiyesinde bulunuyorum. Tabi ki yine derslerden de kopmadan, tekrarlar da yaparak bir taraftan da nitelikli zaman geçirmelerini istiyoruz öğrencilerimizin. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum” dedi.

Kaymakam Eren Arslan ise “İnegöl’ümüzde 2022-23 eğitim öğretim yılının yarı yıl tatili bugün başlıyor. Öğrencilerimize karnelerini dağıtıyoruz. İnşallah çocuklarımız ikinci döneme daha dinlenmiş ve zinde bir şekilde girecekler. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 65 bin öğrencimiz bugün karnelerini alıyor. İlk dönemi ciddi bir sorun yaşamadan tamamlamış bulunuyoruz. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Öğrencilere karneleriyle birlikte hediye takdimleri de yapıldı.