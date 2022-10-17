İnegöl Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı "Vefa" projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşların imdadına yetişiyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, yanlız yaşayan veya engelli olan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını giderip, evlerini pırıl pırıl ediyorlar.

ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN

Açıklama yapan Kaymakam Eren Arslan, "Vefa Projemiz hizmet vermeye devam ediyor. Proje kapsamında 65 yaş üzeri yalnız yaşayan, kimsesi olmayan, muhtaç durumdaki vatandaşlarımız ile engelli vatandaşlarımızın zaruri ihtiyaçlarını gidermek için sahadayız. Allah devletimize zeval vermesin inşallah." dedi.