Kemalpaşa mahallesinde meydana gelen olayda psikolojik tedavi gören yaşlı adam ilaç içerek intihar girişiminde bulundu.

Olay Kemalpaşa mahallesi Deva sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Psikolojik tedavi gören İ.M(68) isimli adam, bunalıma girdi. Evde bulduğu çok sayıda hapı yutarak intihar girişiminde bulundu. Eve gelen ailesi, adamı baygın buldular. Adam, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FAHRETTİN ENİŞ