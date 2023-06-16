İnegöl prtokolü Mesudiye İlkokulunda öğrencilerin karne heyecanına ortak oldular.
Eylül ayında başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün sona erdi. Yaklaşık 10 aylık eğitim maratonunu yarılayan öğrenciler, bugün tatile girdi. İnegöl'de 72 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.
İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Mesudiye İlkokulunda karne töreni düzenlendi. Törene Belediye Başkanı Alper Taban, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Sinan Yıldız, Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, Milli Eğitim Müdürü Ali Doğru ve bazı okul müdürleri katıldı.
Murat Erdoğan