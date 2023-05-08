Mart ayında yatırım teşvik belgesine bağlanan toplam tutar Şubat ayına kıyasla Türkiye genelinde yaklaşık %103.5 artışla 90.4 milyar TL'ye yükseldi. İnegöl’de ise Mart ayında 8 firmaya yaklaşık 50 milyon lira teşvik verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin 7 Mayıs tarihli sayısında yayımlanan Mart ayı yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımına ilişkin tebliğine göre, yatırım teşvik belgesine bağlanan toplam yatırım tutarı Mart ayında, Şubat ayında göre yaklaşık %103.5 artışla 44.4 milyar TL'den 90.4 milyar TL'ye, yatırım teşvik belgesi sayısı ise yaklaşık 20.6 artışla 1,183 adetten 1,427'ye yükseldi.

Teşvik belgesi alan kuruluşlarca ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı Şubat ayına göre 909.6 milyon dolardan yaklaşık %79.5 artışla 1.6 milyar dolara çıktı. Şubat'ta teşvik belgeleri kapsamında 20,521 olarak tahmin edilen istihdam ise Mart'ta 32,406 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK YATIRIM BEDELLİ PROJELER HANGİLERİ?

Mart ayında teşvik belgesine bağlanan en yüksek yatırım bedelli projeler doğalgaz, telekomünikasyon sağlık ürünleri ve demiryoluna yönelik imalat sektörlerinden geldi. Bu ayda, TT Mobil İletişim Hizmetleri AŞ'nin, çeşitli illerde 128,188 adet baz istasyon kurulumunu içeren 7.1 milyar TL bedelli modernizasyon ve tevsi yatırımı en yüksek bedelli ikinci proje oldu.

İNEGÖL’DE 8 FİRMAYA TEŞVİK

İnegöl’de ise 8 firmaya toplam 48 milyon 857 bin 693 TL teşvik verildi. Firmalar ise şöyle; Gündemir Mobilya’ya Güneşten Elektrik Enerjisi Üretimi için 3 milyon 426 bin 805 TL, Sanko Tekstil İşletmeleri’ne Modernizasyon için 16 milyon 858 bin TL, Selahattin Külcü ve Ortaklığı’na Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi için 5 milyon 606 bin 40 TL, Orçam Mobilya Plastik Ürünleri’ne plastik ürünleri imalatı için 4 milyon 834 bin 248 TL, Asalet Cam-Ayna Mobilya’ya GES elektrik üretimi için 3 milyon 536 bin 100 TL, Sunpaş Sünger Malzemeciliğe sünger kesim ve paketleme için 3 milyon 740 bin TL, Maduca Mobilya’ya mobilya imalatı için 6 milyon 860 bin TL ve Room Design Mobilya’ya mobilya imalatı için 3 milyon 996 bin 500 TL teşvik verildi.

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