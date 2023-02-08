Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saat içinde kardan kapanan 540 mahalle yolunu trafiğe açarken, kar yağışının etkili olduğu 68 mahalle yolunda da çalışmalara devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışının ulaşımda bir aksamaya yol açmaması için yol açma çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Bursa genelinde 465 iş makinası ve kamyon ile 1305 personelle yollarda kar mesaisi yapan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmalarına 24 saat boyunca kesintisiz devam ediyor. Hava sıcaklığının sık sık sıfır dereceğinin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 24 saat içinde 17 ilçede kardan kapanan 540 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar kapsamında kardan kapanan Büyükorhan’da 37, Gemlik’te 15, Gürsu’da 3, Harmancık’ta 22, İnegöl’de 85, İznik’te 17, Karacabey’de 51, Keles’te 42, Kestel’de 14, Mudanya’da 30, Mustafakemalpaşa’da 92, Nilüfer’de 14, Orhaneli’nde 34, Orhangazi’de 13, Osmangazi’de 41 ve Yenişehir’de 30 mahallenin yolu trafiğe açıldı. Gemlik, İnegöl, İznik, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli ve Osmangazi’de kapalı olan 68 mahalle yolunu açma çalışmaları devam ederken, ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki çalışmalarını kesintisiz sürüyor.