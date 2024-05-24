Olay Yeniceköy mahallesinde bir evde meydana geldi. 9 Yaşındaki Mete B., 3 katlı binanın balkonunda uzunluk ölçmek için kullanılan metreyle oynamaya başladı. Metreyi uzattığı sırada evin yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan çocuk, Ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhabir: İBRAHİM USLU