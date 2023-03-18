HAYVANSEVERLERİ ŞAŞIRTAN TİLKİ

İnegöl’de doğaya çıkan hayvanseverler, yanlarına gelen tilkiyi beslediler. O anlar amatör kameraya yansıdı.

İnegöl de yaşayan hayvansever Dilek Özsoy ve arkadaşları doğa hayvanlarını beslemek için kırsal Bahçekaya mahallesine gittiler. Sokak hayvanlarını besledikleri sırada tilkiyi fark ettiler. Tilki hiç korkmadan hayvanseverlerin yanına gelip, atılan yemleri alarak ormana gitti. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Bilindiği gibi yaban hayvanları son yıllarda insanların yaşam alanlarına girip karınlarını doyuruyorlardı. Özellikle Uludağ’da ayılar oteller bölgesinde çöp konteynırlarına dadanarak yemek ihtiyacını karşılarken, yine yaban hayvanlarının yaşadığı bölgelerde tilki, ayı ve domuz gibi hayvanlarda insanlarla bire bir bağ kurmaya başlamışlardı. Bunlara en son örnekte Bahçekaya mahallesinde yaşanmış oldu. Hayvanseverler bu anı ölümsüzleştirerek kayıt altına aldı.