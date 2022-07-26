İsaören yolu üzerinde tarla sahibi ile kiracısı arasında çıkan tartışma, Acil Servis önünde kavgaya dönüştü. Tarafların yakınlarının da katıldığı kavga, Jandarma ve Polis ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi.

Olay İsaören Mahallesi yolu üzerinde bulunan yonca tarlasında meydana geldi. Tarla sahibi, icara verdiği tarlasını incelemeye gitti. İddiaya gören kiracı, tarlanın içinden yürüyen tarla sahibini uyardı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri 2 şahsı alıp, hastaneye götürdü. Hastaneye gelen 2 tarafın yakınları arasında tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Acil Servise polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavga ekiplerce sonlandırıldı. 3 şahıs, ifadeleri alınmak üzere Jandarma karakoluna götürüldüler.