Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaralanmalı kazaların meydana geldiği İnegöl Devlet Hastanesi çevresindeki kavşaklarda çalışma başlatacak. Çalışma kapsamında Devlet Hastanesi Acil girişinde de revize çalışması yapılacak.

Burhaniye mahallesi Muhtarlığının yoğun talebi üzerine Bursa Büyükşehir Belediyesi, trafik master planı hazırlıyor. Çalışma kapsamında Mimar Sinan bulvarı üzeri Devlet Hastanesi giriş ve çıkışlarında bulunan kavşaklarda düzenleme yapılacak. Acil Servise, Mimar Sinan bulvarından giriş vardı. Kemalettin Samipaşa caddesi üzerinden Acil Servise araç giriş düzenlemesi de yapılacak. Çalışmaların yakın zamanda başlayacağı öğrenildi.